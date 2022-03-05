Будет ли дефолт в 2022 году? Какие товары стоит закупить сегодня

Эксперт объяснил, что же будет с рынком в ближайшем будущем.

В связи со введенными санкциями ограничили свои работу многие международные бренды. Поставки зарубежных товаров приостановлены. Специалист объяснил, грозит ли России дефолт в этому году и какие товары стоило бы приобрести уже сегодня.

Отмечается, что граждане уже выстраиваются в очереди, чтобы успеть «запрыгнуть в последний вагон».

Всю неделю власти разных стран мира вводят свои санкции против Российской Федерации. Из-за этого десятки международных компаний и брендов ушли с отечественного рынка.

На территории России прекратили свою работу, например, H&M и Nike. Mercedes-Benz и BMW остановили экспорт и заморозили производство, а компания iHerb не принимает новые заявки, также никак не купить продукцию Apple и Dell.

Несколько дней назад Интернет облетели видеозаписи из IKEA. Магазин работал последний день. Россияне ринулись покупать товары, в магазинах образовались огромные очереди.

Финансовый аналитик Владимир Левченко дал свой прогноз по поводу того, что будет с российским рынком, передает Starhit.

По словам Левченко, для инвесторов дефолт уже состоялся.

«перед западными внешними инвесторами дефолт уже по сути состоялся — после их воровства российской собственности. Перед отечественными инвесторами не должно быть никакого дефолта ни в этом, ни в каком другом году. Но очевидно, что рубль уже упал внутри страны, а цены растут и пока продолжат расти. В течение месяца вообще многие товары исчезнут — посмотрите, какая будет инфляция», — объяснил эксперт.

Аналитик напомнил, что поставки большей части товаров, которые россияне привыкли покупать по импорту, в настоящий момент запрещены санкциями. В связи с этим, считает эксперт, вырастет в цене и отечественная продукция.

Владимир Левченко отметил, что сейчас самое время приобрести технику, лекарства, витамины, мебель, электронику, продукты длительного пользования одежду, обувь. Однако делать это стоит без фанатизма.

«Сейчас эти товары точно дешевле, чем будут завтра и послезавтра», — констатировал эксперт.

Финансовый аналитик объяснил, что будет с картами, которыми мы расплачиваемся из-за с отключения от SWIFT.

«Карту МИР стоит завести. Google pay у меня уже не работает, только если платить физическим пластиком. Отключение от SWIFT затрудняет систему расчетов — к примеру, в Alipay или в случае с переводами за границу. МИР можно добавить в Apple Pay и Wallet и расплачиваться за покупки привычным способом», заключил Левченко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Нуланд заявила об отмене санкций против России в случае прекращения спецоперации на Украине.