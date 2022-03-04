Нуланд заявила об отмене санкций против России в случае прекращения спецоперации на Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что санкции Запада в отношении РФ будут отменены в случае прекращения спецоперации на Украине.

Она отметила, что прекращение санкций возможно в случае, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также её «право на существование».

Санкции западных стран были введены в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.