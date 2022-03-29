Johnson & Johnson приостанавливает поставки в Россию товаров для личной гигиены

Американская Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию.

Об этом стало известно во вторник, 29 марта. Как сообщили на сайте компании, соответствующее решение объясняется развитием ситуации на Украине.

Вместе с тем компания увеличит гуманитарную помощь Украине с 5 до 10 млн долларов.

Напомним, ранее Johnson & Johnson приостановила рекламу в РФ, регистрацию в клинических испытаниях и отказалась от новых инвестиций в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.