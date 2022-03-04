Названы компании, чей уход принес России особенно крупные потери

В России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», среди технических единомышленников Apple также Nokia, Panasonic, Intel, AMD, Canon. Они либо вовсе остановили поставку, либо поставили на паузу онлайн-заказы.

Следом отношения с Россией разорвала IKEA. Компания приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь, а также поставить на паузу все производственные операции в РФ. Поклонники шведского магазина в срочном порядке отправились за покупками, хватая даже салфетки. Очереди собирались настолько большие, что люди ожидали входа в магазин от одного конца здания до другого. В Петербурге даже образовались плотные пробки на выезде от торгового центра МЕГА Парнас, где находится IKEA.

Закрываются по стране и крупнейшие магазины одежды – Mango, Н&M. Проблемы с заказом вещей также возникли у Nike, Farfetch, Swarovski.

На автомобильном рынке в простой ушли петербургские заводы Nissan, Toyota и Hyundai. По стране поставили на паузу производство также заводы Ford, BMW, Jaguar, Skoda, Volkswagen Group и даже «Автоваз». Кроме того, поддержку российской авиации приостановили Boeing, Airbus, AerCap.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России закрываются финская сеть PRISMA и отели SOKOS. Причиной кардинального решения назвали недавние «фундаментальными изменениями в бизнес-среде. При этом компания пообещала позаботиться о своих сотрудниках и обеспечить все выплаты в соответствии с текущим законом.