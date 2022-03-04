В России закрываются финская сеть PRISMA и отели SOKOS

В России закрываются финская сеть PRISMA и отели SOKOS
Магазины закрывают из-за фундаментальных изменений в бизнес-среде. Фото: google.maps

Финский холдинг S-Group принял решение закрыть в России сеть супермаркетов PRISMA и отели SOKOS.

Об этом сообщили на сайте компании, 4 марта. Причиной кардинального решения стали недавние «фундаментальными изменениями в бизнес-среде».

В Петербурге компания управляет 16 супермаркетами PRISMA и тремя отелями SOKOS. В пресс-службе отметили, что компания позаботится о своих сотрудниках и обеспечит все выплаты в соответствии с текущим законом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шведский магазин IKEA прекращает свою работу на некоторое время. Жители Северной столицы в срочном порядке отправились в магазин, чтобы успеть закупиться. Петербуржцы собрались в настолько большие очереди, что люди ждали своей очереди для входа от одного конца здания до другого. Посетители скупали даже салфетки.

prisma Россия


 

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