Петербуржцы лихорадочно скупают IKEA перед ее закрытием

Петербуржцы лихорадочно скупают IKEA перед ее закрытием
Петербуржцы лихорадочно скупают IKEA перед ее закрытием. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Шведский магазин IKEA прекращает свою работу на некоторое время. Жители Северной столицы в срочном порядке отправились в магазин, чтобы успеть закупиться. В результате образовались огромные очереди и даже плотные пробки на выезде от торгового центра МЕГА Парнас.

О немыслимо длинных очередях в магазинах IKEA стало известно из группы ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» около 20:39. Петербуржцы собрались в настолько большие очереди, что люди ждали своей очереди для входа от одного конца здания до другого.

«В магазин уже не пускают. На выезде гигантская пробка», — сообщают очевидцы.

Как утверждает Telegram-канал «Осторожно, новости», аналогичное видео с огромными очередями было снято в магазине Ikea, расположенном в московском торговом центре «Мега Тёплый Стан». Отмечается, что посетители скупают даже салфетки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что uруппа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь. Кроме того, компания также приостановит все производственные операции в РФ.

ikea закрытие новости СПб очереди пробки Россия


 

Новости партнеров
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы лихорадочно скупают IKEA перед ее закрытием
Минобороны России и Украины достигли договоренности в вопросе гумкоридоров ...
Третий раунд переговоров России и Украины может состояться в ближайшие сроки
Стали известны результаты второго раунда переговоров между Россией и Украиной
Президент РФ поручил выплаты в 5 млн семьям погибших на Украине военных
Рок-группа Slipknot не будет выступать на московском, минском и киевском ...
Резко вырос пассажиропоток «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки
В польских филармониях запретили Чайковского, Шостаковича и Чехова