Петербуржцы лихорадочно скупают IKEA перед ее закрытием

Петербуржцы лихорадочно скупают IKEA перед ее закрытием. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы лихорадочно скупают IKEA перед ее закрытием. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Шведский магазин IKEA прекращает свою работу на некоторое время. Жители Северной столицы в срочном порядке отправились в магазин, чтобы успеть закупиться. В результате образовались огромные очереди и даже плотные пробки на выезде от торгового центра МЕГА Парнас.

О немыслимо длинных очередях в магазинах IKEA стало известно из группы ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» около 20:39. Петербуржцы собрались в настолько большие очереди, что люди ждали своей очереди для входа от одного конца здания до другого.

«В магазин уже не пускают. На выезде гигантская пробка», — сообщают очевидцы.

Как утверждает Telegram-канал «Осторожно, новости», аналогичное видео с огромными очередями было снято в магазине Ikea, расположенном в московском торговом центре «Мега Тёплый Стан». Отмечается, что посетители скупают даже салфетки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что uруппа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь. Кроме того, компания также приостановит все производственные операции в РФ.