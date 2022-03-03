IKEA остановила продажи в России

Руководство шведского бренда мебели и товаров для дома остановило продажи на территории Российской Федерации.

Об этом стало известно в четверг, 3 марта. Россияне не смогут приобрести товары магазина как в очно, так и онлайн.

«Группа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь», — приводит релиз компании РИА Новости.

Шведская компания также приостановит все производственные операции в РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Аэрофлот» продлил отмену рейсов в города на юге России до 8 марта.

Росавиация попросила граждан России воздержаться от путешествий в зарубежные страны.