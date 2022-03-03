«Аэрофлот» продлил отмену рейсов в города на юге России до 8 марта

«Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» продлили отмену полетов в города на юге России до 8 марта.

Об этом стало известно в четверг, 3 марта. Ограничение действует на полеты в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Симферополь, Белгород, Воронеж, Геленджик и обратно, сообщили на официальном сайте авиаперевозчика.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат средств, переоформить билет на последующие даты или выбрать альтернативные маршруты

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что визовый центр Италии в Петербурге возобновил прием документов. 7 и 8 марта центры будут закрыты в связи с праздниками. В настоящее время добраться до Италии можно только с пересадками.

Росавиация попросила граждан России воздержаться от путешествий в зарубежные страны.