Визовый центр Италии в Петербурге возобновил прием документов

Визовый центр Италии в Северной столице возобновил прием документов на туристические визы не смотря на закрытое небо Европы.
С первого марта прием документов также возобновлен в Москве и Архангельске, но исключительно по предварительной записи. 7 и 8 марта центры будут закрыты в связи с праздниками.
Как сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров, для получения итальянской визы туристам потребуется стандартный пакет документов, а также подтверждение проживания и авиабилеты до места назначения.
Напомним, в настоящее время добраться до Италии можно только с пересадками.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация попросила граждан России воздержаться от путешествий в зарубежные страны. Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.