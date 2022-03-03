Визовый центр Италии в Петербурге возобновил прием документов

Визовый центр Италии в Петербурге возобновил прием документов
Добраться до Италии можно только с пересадками. Фото: pixabay

Визовый центр Италии в Северной столице возобновил прием документов на туристические визы не смотря на закрытое небо Европы.

С первого марта прием документов также возобновлен в Москве и Архангельске, но исключительно по предварительной записи. 7 и 8 марта центры будут закрыты в связи с праздниками.

Как сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров, для получения итальянской визы туристам потребуется стандартный пакет документов, а также подтверждение проживания и авиабилеты до места назначения.

Напомним, в настоящее время добраться до Италии можно только с пересадками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация попросила граждан России воздержаться от путешествий в зарубежные страны. Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

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Визовый центр Италии в Петербурге возобновил прием документов
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