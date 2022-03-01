Росавиация попросила россиян воздержаться от зарубежных поездок

Если поездки не связаны с работой, лучше от них воздержаться, говорится в сообщении. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Если поездки не связаны с работой, лучше от них воздержаться, говорится в сообщении. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Росавиация обратилась к гражданам России с призывом воздержаться от в зарубежные страны в ближайшее время.

Об этом во вторник, 1 марта. Если поездки не связаны с работой, лучше воздержаться от подобных путешествий, сообщили «РИА Новости».

Напомним, в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран Аэрофлот отменяет некоторые рейсы и полеты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов. В результате под запрет полетов через территорию страны попали 27 стран Евросоюза, а также Албания, Великобритания и ее территории (Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси), Исландия, Норвегия и Канада.