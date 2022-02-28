Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран

Полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств. Об этом сообщила Росавиация.

Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

В результате под запрет полетов через территорию страны попали: Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Полеты из указных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

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