Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран

Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран
Полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств. Об этом сообщила Росавиация.

Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

В результате под запрет полетов через территорию страны попали: Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Полеты из указных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле считают санкции против Путина абсурдными и недальновидными. Путин относится к этим мерам достаточно индифферентно.

Минфин и Центробанк заявили, что следят за ситуацией на финрынке. В результате ЦБ экстренно поднял ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Такая мера была необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

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