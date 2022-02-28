В Кремле считают санкции против Путина абсурдными и недальновидными

В Кремле считают санкции против Путина абсурдными и недальновидными
Песков отметил, что Путин относится к этим мерам достаточно индифферентно. Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин относится к санкциям Запада против него.

Спикер Кремля рассказал, что в санкциях против российского лидера есть «достаточно абсурдные» положения об активах.

«Но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет», — заявил Песков.

Он отметил, что Путин относится к этим мерам достаточно индифферентно.

«Если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно», — добавил представитель президента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что значит приказ Владимира Путина привести Силы сдерживания в «особый режим».

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