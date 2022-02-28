Что значит приказ Владимира Путина привести Силы сдерживания в «особый режим»

Что значит приказ Владимира Путина привести Силы сдерживания в «особый режим»
Президент пояснил, что такая необходимость продиктована «агрессивными высказываниями» в сторону РФ, озвученными главами государств блока НАТО. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Глава российского государства Владимир Путин приказал ввести особый режим несения боевого дежурства для силы сдерживания. Речь идет о стратегически важном ядерном оружии.

Силы сдерживания включают в себя оборонительные и наступательные силы. Все подразделения должны находиться в боевой готовности. Соответствующее распоряжение лидер РФ дал главе Минобороны Сергею Шойгу и руководителю Генштаба Валерию Герасимову.

Президент пояснил, что такая необходимость продиктована «агрессивными высказываниями» в сторону РФ, озвученными главами государств блока НАТО.

Наступательные силы – это, прежде всего, ядерные силы государства. Они представлены ракетными войсками стратегического назначения. Оснащены оружием, способным достигать целей на других континентах.

Также это неядерные силы – бомбардировщики, подводки, корабли, в том числе ракетоносцы, предполагающие ведение боя с дальних расстояний.

Под СОС подразумеваются войска воздушно-космической обороны. В комплексе есть оборудование, заранее оповещающее о ракетном ударе со стороны противника. Техника позволяет мониторить пространство космоса. Кроме того, это оборона от ракет, воздушной и космической угрозы.

Илья Крамник. сотрудник РСМД, подтвердил смысл приказа президента. Действительно, под СНС подразумеваются, в том числе, и ядерные силы. Однако нужно учитывать, что есть несколько степеней готовности, сообщает РБК.

Например, «Тополи» можно просто вывести в поле, можно рассредоточить. Также можно зарядить ракетами воздушные боевые единицы и рассредоточить по аэропортам с разной степенью повышения готовности. Как и следовало ожидать, подробности в таких случаях не разглашаются.

Другой эксперт, редактор «Арсенала Отечества» Алексей Леонков, считает вероятными провокации вблизи крымского полуострова, в других приграничных зонах России. Силы сдерживания призваны обезопасить население, чтобы предотвратить вероятные инциденты и избежать жертв. В том числе будет нести дежурство ядерная триада.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко не поддерживает политику Запада по отношению к России. Санкции, последовавшие за событиями на Донбассе, могут повлечь за собой «третью мировую войну», сказал белорусский лидер.

Лукашенко считает, что вести себя с Россией нужно сдержаннее, «потому что ядерная война — это всё». Он также отметил, что контрсанкции России и Белоруссии будут ужесточаться. Однако лидеры стран не допустят принятия мер, идущих им же во вред.

Отметим, что в октябре 2018 Путин на сессии клуба «Валдай» сообщил, что нанесение Россией ядерного удара возможно, если системы наблюдения предупредят о начавшейся в сторону РФ атаке. Масштаб катастрофы будет всемирным, однако инициировать ее будет противник, пояснил лидер РФ.

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