Аэрофлот отменил ряд рейсов и приостановил некоторые полеты из Москвы и Петербурга

Аэрофлот отменил ряд рейсов и приостановил некоторые полеты из Москвы и Петербурга. Фото: АК "Россия"

Аэрофлот отменил ряд рейсов и приостановил некоторые полеты из Москвы и Петербурга. Фото: АК "Россия"

Из-за закрытия воздушного пространства некоторых европейских стран Аэрофлот отменяет некоторые рейсы и полеты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Часть перенесенных рейсов выполняются авиакомпанией «Россия» совместно с Аэрофлотом. Так, до 24 мая приостанавливаются полеты в Софию (Болгария), до 26 марта нельзя будет полететь в Прагу (Чехия) и до 4 марта — в Кишинев (Молдова). Об изменениях сообщили на официальном сайте компании.

Также рейсами Аэрофлота нельзя будет полететь в Любляну, Бухарест, Ригу до 26 марта, в Варшаву — до 25 мая, в Лондон — до 23 мая и в Дублин также до 23 мая.

Пассажирам Аэрофлота, которые уже имеют оформленную перевозку, предлагают на выбор три варианта: либо возврат средств, либо изменение даты перевозки, либо замена пунктов на альтернативные европейские аэропорты.

Отмечается, что актуальная информация о статусе рейсов в страны Европы будет размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские авиакомпании отменяют свои международные рейсы из-за санкций Запада. АТОР назвала страны, которые больше не доступны для граждан России.