АТОР назвала страны, в которые Россия приостановила полеты

В АТОР рассказали, в какие страны уже отменили международные рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В АТОР рассказали, в какие страны уже отменили международные рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российские авиакомпании одна за другой отменяют свои международные рейсы из-за санкций Запада. Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) назвала страны, которые больше не доступны для россиян.

Небо для российских самолетов закрыли практически все страны Европы, включая скандинавские. Россия ответила зеркальными санкциями и закрыла свое воздушное пространство для перевозчиков всех этих стран.

Примеру Евросоюза пока не последовали Сербия и Швейцария, однако добраться до них российским авиакомпаниям все равно не получится, поскольку они окружены «запретным» воздушным пространством.

Запрет российским самолетам летать над своей страной ввела и Канада, тем самым закрыв западный путь на Карибы. Авиакомпании и туроператоры уже начали отменять все завозные рейсы в этом направлении — Доминикану, Кубу, Мексику, Венесуэлу.

В АТОР рассказали, в какие страны уже отменили международные рейсы.

Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Европу. Средства за купленные билеты обещают вернуть автоматически.

S7 отменила все рейсы в болгарские города Варна и Бургас и обратно до 13 марта. Рейсы в Австрию, Германию, Испанию, Францию и на Кипр пока отменены только на 28 февраля. Также отменены рейсы в Египет.

«Аэрофлот» отменяет рейсы в Любляну (Словения), в Софию (Болгария), в Бухарест (Румыния), Ригу (Латвия), Прагу, (Чехия), Варшаву (Польша), Лондон (Великобритания), Дублин (Ирландия) и Кишинев (Молдова). Кроме того, отменяются самолеты в мексиканский Канкун, часть рейсов в США, сербский Белград и на Кубу.

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы, рейсы в Рас-эль-Хайму, Ларнаку, Лондон, Самарканд. Отменены рейсы в Стамбул: самолеты не полетят из «Жуковского» 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 и 25 марта. Кроме того, отменены рейсы Москва — Барселона на 9, 16 и 23 марта. Полеты приостанавливаются также в Венгрию, Болгарию, Израиль, Кипр и Португалию.

AZUR AIR отменяет рейсы в Мексику, на Кубу и Доминикану. Самолеты по этим направлениям будут летать только для возврата туристов по запланированным датам.

Nordwind отменяет завозные рейсы в Мексику, Венесуэлу, на Кубу и Доминикану. Выполняться будут только вывозные рейсы.

ROYAL FLIGHT прекращает полеты на Кубу и в Доминикану. Туристы, которые сейчас находятся в этих странах, смогут вернуться по своим авиабилетам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что страны ЕС закрывают небо для российских самолетов.