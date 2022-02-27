СМИ: страны ЕС закроют небо для российских самолетов

Решение о закрытии неба для России уже приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония. Фото: unsplash

Решение о закрытии неба для России уже приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония. Фото: unsplash

Страны Евросоюза намерены закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Об этом сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники, передает ТАСС.

С какого именно времени Евросоюз закроет свое воздушное пространство, не уточняется. На данный момент известно, что решение о закрытии неба для России уже приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

Кроме того, над своей территорией запретит летать Финляндия, сообщил посол страны в США Микко Хаутала. Также закрытие небо для российских самолетов поддержал министр транспорта Германии Фолькер Виссинг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии.