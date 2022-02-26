Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии

Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии
Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии. Фото: pixabay

Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии, которые ранее ввели аналогичные меры по отношению к самолетам РФ.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, в ответ на недружественные действия авиавластей указанных стран Россия ввела ограничения на выполнение полетов, в том числе транзитных, через воздушное пространство РФ.

Российское воздушное пространство закрыто для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии с субботы с 15:00 мск.

При этом в пресс-службе отметили, что полеты из данных стран в Россию могут быть осуществлены только по специальным разрешениям от Росавиации или МИД РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ростуризм опубликовал памятку для россиян за границей.

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