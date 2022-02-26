Ростуризм опубликовал памятку для россиян за границей

Организованным путешественникам за границей в Ростуризме рекомендовали обращаться к туроператорам, а также зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник". Фото: pixabay

Организованным путешественникам за границей в Ростуризме рекомендовали обращаться к туроператорам, а также зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник". Фото: pixabay

Ростуризм опубликовал памятку для российских граждан, которые сейчас находятся в странах, где закрыто воздушное сообщение с РФ.

Памятка распространена для туристов, которые находятся в странах Европы, где из-за санкций остановили полеты в Россию или закрыли воздушное пространство. Кроме того, документ касается тех, кто не может вылететь с юга России из-за закрытия аэропортов.

Организованным путешественникам за границей в Ростуризме рекомендовали обращаться к туроператорам, а также зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник». При нахождении на отдыхе на юге России, организованным туристам также нужно обратиться к туроператорам.

Самостоятельным туристам за рубежом следует обратиться в представительства авиакомпаний и российские консульства. Тем, кто отдыхает на юге РФ, нужно также нужно обратиться к авиаперевозчику и отелям, где они проживают.

В Ростуризме также сообщили, что сейчас Минтранс работает над организацией дополнительных железнодорожных, автобусных и авиамаршрутов для вывоза россиян.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что латвийская авиакомпания AirBaltic приостановила полеты в Россию.