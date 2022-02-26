Латвийская авиакомпания AirBaltic приостановила полеты в Россию

AirBaltic отменила все рейсы в Россию. Фото: unsplash

AirBaltic отменила все рейсы в Россию. Фото: unsplash

Латвийская авиакомпания AirBaltic объявила о приостановке полетов в Россию до 26 марта.

Авиаперевозчик отменяет все рейсы в российские города, запланированные на период с 26 февраля по 26 марта. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу AirBaltic.

Решение о приостановке полетов принято в связи с повышенным риском и введенными ограничениями, заявили в авиакомпании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Латвия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний. Глава латвийского Минюста заявил, самолетам российских авиакомпаний запретят пользоваться воздушным пространством страны. «Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто», — заявил Борданс.