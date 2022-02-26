Латвия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний

Латвия приняла решение закрыть воздушное пространство для самолетов из России. Фото: pixabay

Латвия приняла решение закрыть воздушное пространство для самолетов из России. Фото: pixabay

Министр юстиции Латвии Янис Борданс объявил о закрытии воздушного пространства страны для российских самолетов.

Глава латвийского Минюста написал в Twitter, самолетам российских авиакомпаний запретят пользоваться воздушным пространством страны.

«Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто», — заявил Борданс.

Предложение закрыть небо Латвии для самолетов из России накануне озвучил министр обороны страны Артис Пабрикс. Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс указал, что страна будет согласовывать это решение со своими коллегами из Евросоюза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов из России. Глава эстонского Министерства экономики и инфраструктуры Таави Аас призвал балтийских коллег «отрезать Россию от европейского воздушного пространства».