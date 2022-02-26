Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов из России

Власти Эстонии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

Об этом сегодня сообщил глава эстонского Министерства экономики и инфраструктуры Таави Аас, пишет портал ERR.

Министр заявил, что Эстония решила присоединиться к инициативе Польши и запрещает всем авиакомпаниям России пользоваться воздушным пространством республики. Предложение по соответствующему решению уже готовится.

Кроме того, он призвал балтийских коллег «отрезать Россию от европейского воздушного пространства».

«Европа должна быть единой и решительной в своем ответе на вторжение России на Украину», — добавил Аас.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов из России.