Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов из России

Запрет на полёты вступает в силу с 00:00 по местному времени. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Запрет на полёты вступает в силу с 00:00 по местному времени. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Болгария с субботы, 26 февраля, закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов из-за специальной военной операции на Украине.

Запрет на полеты вступил в силу в 00:00 по местному времени (01:00 мск), сообщил ТАСС.

В сообщении отмечается, что запрет также распространяется на полеты над территориальными водами страны и посадку самолетов.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские военные вошли в Мелитополь без сопротивления. Местные жители вышли к ним с приветствием.