Выдачу виз россиянам приостановили уже четыре страны

Против России вводятся новые санкции из-за ситуации на Украине. Уже четыре страны заявили о прекращении выдачи виз гражданам РФ.

Чехия

Первой выдачу виз россиянам остановила Чехия. Решение связано с военной операцией России на Украине. Страна закрывает российские генконсульства в городах Брно и Карловы Вары, свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге. Заявления на выдачу виз перестанут принимать во всех дипломатических представительствах. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что исключения сделают для россиян, которые имеют право на получение виз по гуманитарным соображениям.

Латвия

Следующей о новых санкциях в отношении россиян объявила Латвия. Глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс заявил, что отзывает посла Латвии в России для консультации, а также прекращает выдачу латвийских виз россиянам. Исключением сделали случаи, связанные с особыми гуманитарными соображениями.

Литва

Выдачу виз российским гражданам приостановила и Литва. На сайте МИД страны сообщается, что ограничительная мера вводится «в знак солидарности с Украиной и ее людьми».

Как сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, власти также рассматривают возможность отзыва для консультаций посла в РФ.

Япония

О введении новых антироссийских санкций также сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Помимо того, что страна заморозит капиталы частных лиц и банков, будет запрещена выдача виз гражданам РФ. Также Япония ограничит экспорт товаров российским организациям, связанным с военной сферой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие санкции ввели против России.