Какие санкции ввели против России: полный список

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

Евросоюз

Евросоюз вводит против России самого жесткого пакета санкций в истории сообщества. Соответствующее заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Новые санкции покрывают финансовый сектор, энергетику, транспорт и товары двойного значения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику. ЕС также собирается ограничить доступ к рынку полупроводников и запретить «российской элите» размещать в банках депозиты на сумму свыше 100 тысяч евро.

Кроме того, меры коснутся ввода ограничений против российских физических лиц и организаций. Под санкции уже попал 351 депутат Госдумы, проголосовавший за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физических лиц и организаций.

США

Американский президент Джо Байден заявил о намерении ограничить возможности российских компаний вести операции в долларах, евро, фунтах стерлингов и японских йенах.

Соединенные Штаты вводят санкции против крупных банков России, включая Сбер, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк. Их активы в США будут заморожены. По данным Минфина, меры затронут почти 80% всех банковских активов в России.

Кроме того, Америка расширила рестрикции в отношении российского госдолга. Ограничения распространяются на сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней.

Под санкции США также попадает высокотехнологический сектор России, включая ее космическую отрасль. Ужесточаются и ограничения на экспорт электроники в РФ.

Великобритания

Власти Великобритании объявили санкции против ряда российских госкорпораций военно-промышленного комплекта. В список включили «Ростех», Объединенную авиастроительную корпорацию, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», «Уралвагонзавод», а также ВТБ и авиакомпанию «Аэрофлот».

Канада

Канада включила в санкционные списки 382 россиян, в том числе 31 человека из окружения президента РФ Владимира Путина. Помимо этого, санкции затронули 27 финансовых институтов, пять компаний и организаций, в том числе Центробанк, ФНБ России, Сбербанк, ВТБ, РЖД, «Газпром», Газпромбанк, ВЭБ, «Ростелеком», Альфа-банк, «Алроса» и другие.

Япония

Япония намерена заморозить капиталы россиян и запретить выдачу виз гражданам РФ. Токио введет запрет на экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Также ограничат экспорт полупроводников организациям в России, связанным с военной отраслью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, заявили в Сбербанке.