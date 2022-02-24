Путин объявил о проведении военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

С новым обращением к россиянам глава государства выступил утром 24 февраля. В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин.

По его словам, Москва будет стремиться к демилитаризации соседнего государства.

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский инициировал разговор с Путиным, но не добился ответа.