Зеленский инициировал разговор с Путиным, но не добился ответа

Зеленский инициировал разговор с Путиным, но не добился ответа
Зеленский заявил, что Украина никогда не представляла и не будет представлять угрозу для России. Фото: president.gov.ua

Президент Украины инициировал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, но не получил ответа. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский выразил готовность обсудить с Россией безопасность страны в любом формате и на любых площадках.

«Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — написал украинский лидер.

В своем обращении он призвал россиян повлиять на российских властей, чтоб «не допустить войны».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин считает Украину иждивенцем России.

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

владимир зеленский владимир путин Россия украина


 

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