Путин считает Украину иждивенцем России

Путин считает Украину иждивенцем России
Президент РФ заявил, что Украина иждивенец России. Фото: pixabay

Российский президент Владимир Путин считает, что в отношениях между РФ и Украиной начало «преобладать иждивенчество».

По мнению лидера РФ, которое он озвучил во время обращения на телеканале «Россия 24», в российско-украинских отношениях больше не партнерских отношений. Это стало больше похоже на иждивенчество.

«Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество. Достаточно вспомнить банальное воровство газа. Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией для шантажа Запада», – констатировал политик.

Кроме этого, глава России добавил, что новое правительство Украины решило построить в стране все с нуля. Государство отрицает историческую связь с Российской Федерацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми.

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