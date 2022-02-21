Путин считает Украину иждивенцем России

Российский президент Владимир Путин считает, что в отношениях между РФ и Украиной начало «преобладать иждивенчество».

По мнению лидера РФ, которое он озвучил во время обращения на телеканале «Россия 24», в российско-украинских отношениях больше не партнерских отношений. Это стало больше похоже на иждивенчество.

«Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество. Достаточно вспомнить банальное воровство газа. Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией для шантажа Запада», – констатировал политик.

Кроме этого, глава России добавил, что новое правительство Украины решило построить в стране все с нуля. Государство отрицает историческую связь с Российской Федерацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми.