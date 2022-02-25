Российские военные вошли в Мелитополь, местные жители вышли к ним с приветствием

Российские военные вошли в Мелитополь, местные жители вышли к ним с приветствием
Военные не встретили сопротивления. Фото: pixabay

Российские военные вошли в Мелитополь без сопротивления. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Об этом стало известно в ночь на субботу, 26 февраля. Российские военные вошли в город после высадки в районе населенного пункта Азовское.

Также указано, что жители Мелитополя приветствовали россиян, вошедших в город, некоторые пенсионеры выходили на улицы с красными флагами, говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в процессе боевых действий свыше 150 военных разных силовых структур Украины сдались и сложили оружие. Как только они подпишут документ об отказе от участия в боевых действиях, их отправят к своим семьям. Когда обстановка в местах боев стабилизируется, всех сдавшихся украинских военных отпустят домой.

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