Украинские военные сложили оружие: ВДВ России взяли под полный контроль территории у Чернобыльской АЭС

Официальное представительство Министерства обороны Российской Федерации сообщает последнюю информацию по поводу специальной военной операции России на Украине.

Продвижение вглубь территорий

По информации ведомства, в настоящий момент продолжается проведение спецоперации. Группировки войск Донецкой народной республики и Луганской народной республики совершают контнаступательные действия на подразделения Вооружённых сил Украины при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сообщается, что войска ДНР преодолевают сопротивление противника на Волновахском направлении. Группировка продвинулась еще на 1 километр вглубь обороны националистических батальонов. А вот ЛНР в районе Степовое продвинулась на глубину до девяти километров.

Украинцы добровольно сложили оружие

В процессе боевых действий свыше 150 военных разных силовых структур Украины сдались и сложили оружие. На территории острова Змеиный по своему желанию сдались еще 82 украинских военнослужащих. Как только они подпишут документ об отказе от участия в боевых действиях, их отправят к своим семьям.

Часть 53 отдельной механизированной бригады также сдалась. Сложили оружие 11 военнослужащих в районе пункта Николаевск.

Кроме этого, морские пехотинцы 36 отдельной бригады связались с милицией ДНР. Они попросили коридор для выхода на территорию республики. Как только военные сдадут оружие, они смогут вернуться к родным.

Когда обстановка в местах боев стабилизируется, всех сдавшихся украинских военных отпустят домой.

Вывели из строя и держим под контролем

118 военных объектов военной инфраструктуры Украины в результате операции были выведены из строя. Кроме этого, 24 февраля ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

Отмечается, что с военными отдельного батальона охраны АЭС Украины сумели договориться о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что флаг Российской Федерации был снят со здания посольства в столице Украины Киеве во время эвакуации персонала.