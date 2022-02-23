Посольство России на Украине спустило свои флаги

Флаг Российской Федерации был снят со здания посольства в столице Украины Киеве во время эвакуации персонала.

Российский флаг был снят в среду, 23 февраля, передает агентство «Интерфакс».

Государственный флаг РФ был спущен со здания российского посольства в Киеве.

О том, что во всех дипломатических представительствах России на Украине продолжается эвакуация персонала, стало известно также 23 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам главы государства Владимира Путина, в планах Украины есть создание ядерного оружия. И это — не пустая бравада. Такого мнения президент о планах Украины по созданию ядерного оружия.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что президент России Владимир Путин пригрозил Украине настоящей декоммунизацией.