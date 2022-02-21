Президент РФ Путин пригрозил Украине настоящей декоммунизацией

Лидер России Владимир Путин в своем обращении к жителям РФ и соотечественникам на Украине сообщил, что в данный момент Украину можно назвать «Украиной имени Владимира Ильича Ленина», потому как именно он ее автор и архитектор.

«Ленин втиснул Донбасс в Украину, а благодарные потомки посносили ему памятники. Вы хотите декоммунизации? Нас это тоже вполне устраивает, но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — констатировал Путин.

Также политик отметил, что Украина в сегодняшнем понимании «целиком создана большевистской, коммунистической Россией, части территории России передавали Украине вместе с российским населением».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский президент Владимир Путин в понедельник собрал внеочередное заседания Совета безопасности РФ.