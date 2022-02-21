Владимир Путин: планы Украины создать ядерное оружие — не пустая бравада

По словам главы государства Владимира Путина, в планах Украины есть создание ядерного оружия. И это — не пустая бравада.

Такого мнения президент о планах Украины по созданию ядерного оружия.

Киеву это будет сделать довольно просто. В случае, если технологическая поддержка будет оказываться из-за рубежа, это совершенно изменит ситуацию во всем мире, сообщает Путин в обращении к россиянам и соотечественникам на Украине.

«Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада», — заявил Путин.

Глава РФ добавил, что наша страна не может никак не реагировать на реальную опасность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент РФ Путин пригрозил Украине настоящей декоммунизацией.