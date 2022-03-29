Назван неожиданный симптом редкой формы рака

Зудящее веко может быть симптомом редкой формы рака – опухоли глаз. К такому выводу пришли британские ученые.

Исследователи зафиксировали случай, когда у 47-летней женщины сильно чесалось веко. Спустя время она обратилась в медицинское учреждение. В результате обследований у неё обнаружили рак глазного яблока. Как уточняют доктора, меланома глаза.

Как сообщает газета Express, ученые указали, что меланома возникает из-за аномального роста клеток. Некоторые части глаза при этом более подвержены риску рака, чем другие. По словам исследователей, это довольно редкий недуг.

Кроме того, среди других симптомов заболевания могут наблюдаться вспышки света, нечеткость зрения или его потеря, а также волнистые линии перед глазами. Также может быть припухлость на веке, сопровождающаяся болью.

При этом медики подчеркивают, что перечисленные симптомы не всегда свидетельствуют о раке. Онкологические болезни представляют собой обширный и разнородный класс заболеваний, поэтому нужно вовремя проходить обследования. Для постановки точного диагноза рекомендуется обратиться к врачу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре признака на ногах, которые могут говорить о том, что в организме человека присутствуют раковые клетки. Ученые из Университета традиционной китайской медицины города Гуанчжоу считают, что ноги — это «второе сердце» человека. Ведь порядка 50% всех нервов, крови, а также кровеносных сосудов всего организма человека находятся именно в нижних конечностях. Ноги играют ключевую роль в кровообращении всего тела. Поэтому многие заболевания проявляются аномальными состояниями в конечностях. На рак у человека могут указывать следующие симптомы:

Так, одним из признаков рака являются разнообразные опухоли в ногах. Эти образования могут говорить о существующей в организме аномалии. Например, остеосаркома возникает в виде необычной опухоли в ноге. Если ее пощупать, она твердая. Почувствовать в этом случае можно и поверхностные вены. Также есть вероятность болевых ощущений при нажатии на новообразование и мягкие ткани рядом.