Боль в ногах может говорить о наличии рака: названы 4 признака на конечностях, говорящие об онкологии

Перечислены 4 признака на ногах, сигнализирующие о раке у человека. Фото: pixabay.com

Перечислены 4 признака на ногах, сигнализирующие о раке у человека. Фото: pixabay.com

Эксперты перечислили четыре признака на ногах, которые могут говорить о том, что в организме человека присутствуют раковые клетки.

Известно, что по визуальному состоянию ног человека можно диагностировать разные заболевания, в том числе и онкологические.

Ученые из Университета традиционной китайской медицины города Гуанчжоу считают, что ноги — это «второе сердце» человека. Ведь порядка 50% всех нервов, крови, а также кровеносных сосудов всего организма человека находятся именно в нижних конечностях.

Болезни вполне могут проявлять себя нездоровым состоянием ног. На онкологию могут указывать сразу четыре симптома.

Ноги играют ключевую роль в кровообращении всего тела. Поэтому многие заболевания проявляются аномальными состояниями в конечностях. На рак у человека могут указывать следующие симптомы:

1.Опухоли

Одним из признаков рака являются разнообразные опухоли в ногах. Эти образования могут говорить о существующей в организме аномалии. Например, остеосаркома возникает в виде необычной опухоли в ноге. Если ее пощупать, она твердая. Почувствовать в этом случае можно и поверхностные вены. Также есть вероятность болевых ощущений при нажатии на новообразование и мягкие ткани рядом.

2.Постоянная боль

Еще одним симптомом является систематическая боль, которую никак не удается облегчить. Риск метастазов в кости при раке молочной железы составляет 73 процента, а при раке легких – 36 процентов и раке почек — 35 процентов.

При этом, в 7 из 10 случаев метастазы возникают в позвоночнике пациента, при этом боль ощущается в шее, плечах, пояснице и ногах постоянно. Ночью же она становится особенно невыносимой.

3.Отек

Опасения также должны вызывать необъяснимые отеки. Потому как раковые клетки, распространявшиеся в организме человека, поражают его кровеносные сосуды и нервы ног. Это ведет к отекам и болям в конечностях.

4.Изменение цвета

Случается, что на развитие рака в организме указывает аномальное изменение цвета кожи ног. Потемнения могут говорить о нарушениях обмена веществ, что, в свою очередь,сигнализирует о размножении раковых клеток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Утомляемость, потеря веса и дискомфорт в животе могут говорить о раке толстой кишки у человека.