Утомляемость, потеря веса и дискомфорт в животе: названы признаки рака толстой кишки у человека

Врач-онколог Елена Смирнова рассказала, какие симптомы могут говорить о раке толстой кишки у человека.
По словам специалиста, существует целый список «красных флажков», сигнализирующих об онклогии.
- изменения в работе кишечника, в том числе запоры, диарея, изменения формы стула, существующие дольше 4-х недель;
- ощущение неполного опорожнения кишечника;
- ложные позывы к дефекации;
- дискомфорт в животе, сопровождающийся вздутием живота и болями, возникающий после приема пищи или при неудобном положении тела;
- анемия;
- появление крови в кале;
- беспричинная потеря веса;
- утомляемость, слабость.
После 40-45 лет специалист посоветовал делать скрининг толстой кишки. Также Смирнова рекомендует систематически проходить ректоскопию и колоноскопию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы виды рака, спровоцированные алкоголем. Среди них рак мозга, шеи, пищевода, молочной железы.