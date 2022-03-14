Утомляемость, потеря веса и дискомфорт в животе: названы признаки рака толстой кишки у человека

Колоноскопию рекомендую делать раз в пять лет. Фото: pixabay

Колоноскопию рекомендую делать раз в пять лет. Фото: pixabay

Врач-онколог Елена Смирнова рассказала, какие симптомы могут говорить о раке толстой кишки у человека.

По словам специалиста, существует целый список «красных флажков», сигнализирующих об онклогии.

изменения в работе кишечника, в том числе запоры, диарея, изменения формы стула, существующие дольше 4-х недель;

ощущение неполного опорожнения кишечника;

ложные позывы к дефекации;

дискомфорт в животе, сопровождающийся вздутием живота и болями, возникающий после приема пищи или при неудобном положении тела;

анемия;

появление крови в кале;

беспричинная потеря веса;

утомляемость, слабость.

После 40-45 лет специалист посоветовал делать скрининг толстой кишки. Также Смирнова рекомендует систематически проходить ректоскопию и колоноскопию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы виды рака, спровоцированные алкоголем. Среди них рак мозга, шеи, пищевода, молочной железы.