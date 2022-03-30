Цены на офисную бумагу в России начинают снижаться

Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза. Фото: pixabay

Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза. Фото: pixabay

Цены на офисную бумагу снизились на 30%, на предметы женской гигиены — на 15%.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

«Отмечается снижение цен на бумагу для оргтехники — до 30% на отдельные предложения… Продавцы Wildberries снизили цены на некоторые детские смеси и гигиенические прокладки на 13%, подгузники – на 17%», — говорится в сообщении.

В частности, среди бытовой техники подешевели варочные панели — на 22%, стиральные машины — на 20% и холодильники — на 15%. Цены снизились на некоторые модели ноутбуков и системные блоки (до 30%), компьютерные мониторы (до 40%), а также отдельные модели смартфонов — среди них и iPhone 13 (на 20% в среднем).

Ранее сообщалось, что из-за резкого роста цен ФАС намерена проверить производителей офисной бумаги.

Бумага для принтера резко подорожала в последние недели на фоне западных санкций против России. Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост цен на бумагу в будущем может вылиться в позитивную тенденцию вторичной переработки макулатуры, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.