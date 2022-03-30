Брюс Уиллис заканчивает свою актерскую карьеру из-за афазии

Брюс Уиллис заканчивает свою актерскую карьеру из-за афазии. Фото: кадр из фильма "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть"

Брюс Уиллис заканчивает свою актерскую карьеру из-за афазии. Фото: кадр из фильма "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть"

Актер Брюс Уиллис вынужденно заканчивает свою актерскую карьеру из-за диагностированной афазии.

И заболевании актера сообщила супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис в социальных сетях. Она отметила, что актер испытывает проблемы со здоровьем, и недавно у него была диагностирована афазия, которая влияет на когнитивные способности. Об этом пишет РИА Новости.

«После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила», — заявила Эмма Хеминг-Уиллис.

Сообщение жены актера подписали пять дочерей 67-летнего Уиллиса — Румер, Скаут, Таллула, Мейбел и Эвелин, а также его бывшая жена актриса Деми Мур.

Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Германии. Актер родом из семьи американца и немки. Уиллис известен по ролям в фильмах «Крепкий орешек», «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент».

Афазия — это расстройство уже сформировавшейся речи с нарушением ее восприятия при сохранении слуха.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис может закончить свою карьеру в кино из-за развития болезни.