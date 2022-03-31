Россиянам представили новую схему оплаты газа в рублях и рассказали, как она работает

Россиянам представили новую схему оплаты газа в рублях и рассказали, как она работает. Фото: Pixabay

Россиянам представили новую схему оплаты газа в рублях и рассказали, как она работает. Фото: Pixabay

Сегодня, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчета за российский природный газ с недружественными странами.

Теперь, чтобы приобрести природный газ из России, недружественные страны должны открыть рублевые счета в российских банках. С этих счетов будет вестись оплата газа, который будет поставляться с 1 апреля 2022 года. Об этом сообщают РИА Новости.

При условии перевода оплаты российского газа в рубли объемы и цены меняться не будут. Подобная мера стала реакцией Москвы на ограничения из-за специальной операции на Украине и заморозку на Западе примерно 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.

Первой последовала реакция из стран «Большой семерки», где переводы в рубли назвали односторонним нарушением условий контрактов. Еврокомиссия тоже отклонила возможность оплачивать поставки российского газа в рублях. В Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах Евросоюза подобное заявление тоже не одобрили.

Итак, стала известна новая схема оплаты газа в рублях. Из текста документа следует, что здесь речь идет только о поставках сырья «Газпромом» по трубопроводам. Газпромбанк был назначен уполномоченным банком для открытия рублевых счетов. Таким образом, указ президента Владимира Путина касается контрактов «Газпрома» по поставкам в недружественные страны или компаниям из таких стран.

Перовое, — недружественные страны должны открыть в Газпромбанке два счета, один из которых валютный, а другой — рублевый: на первый европейские покупатели будут зачислять валюту, с другого «Газпрому» будут перечисляться рубли.

Второе, — банк после того, как получит валюту, конвертирует ее на Мосбирже и зачислит рубли на счет иностранца, откуда пойдет оплата «Газпрому».

Третье, — схема исключит блокировку новых поступлений за газ в евро или долларах, что было вероятно при прежнем порядке расчетов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о правилах торговли газом с «недружественными странами».