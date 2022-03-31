Владимир Путин утвердил указ о правилах торговли газом с «недружественными странами»

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о правилах торговли газом с «недружественными странами».

Указ устанавливает правила торговли российским природным газом с «недружественными странами», завил Владимир Путин, и сегодня он был подписан. Об этом сообщают РИА Новости.

В ходе совещания по развитию пострадавшей от санкций авиаотрасли в России Путин рассказал о подписанном указе, согласно которому, чтобы приобрести российский природный газ указанные государства должны будут открыть в банках России рублевые счета, после этого с них будет вестись оплата.

Так, новые правила начнут действовать с первого апреля. Подчеркивается, что в случае, если «недружественные страны» откажутся платить за газ в рублях, Россия посчитает это неисполнением обязательств по контрактам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что скоро общественность сможет ознакомиться со схемой оплаты российского газа рублями.