Владимир Путин утвердил указ о правилах торговли газом с «недружественными странами»

Владимир Путин утвердил указ о правилах торговли газом с &#171;недружественными странами&#187;
Владимир Путин утвердил указ о правилах торговли газом с "недружественными странами". Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о правилах торговли газом с «недружественными странами».

Указ устанавливает правила торговли российским природным газом с «недружественными странами», завил Владимир Путин, и сегодня он был подписан. Об этом сообщают РИА Новости.

В ходе совещания по развитию пострадавшей от санкций авиаотрасли в России Путин рассказал о подписанном указе, согласно которому, чтобы приобрести российский природный газ указанные государства должны будут открыть в банках России рублевые счета, после этого с них будет вестись оплата.

Так, новые правила начнут действовать с первого апреля. Подчеркивается, что в случае, если «недружественные страны» откажутся платить за газ в рублях, Россия посчитает это неисполнением обязательств по контрактам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что скоро общественность сможет ознакомиться со схемой оплаты российского газа рублями.

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