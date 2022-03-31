Песков рассказал, что схему по оплате газа в рублях скоро представят общественности

Песков рассказал, что схему по оплате газа в рублях скоро представят общественности. Фото: kremlin.ru

Песков рассказал, что схему по оплате газа в рублях скоро представят общественности. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в скором времени общественность сможет ознакомиться со схемой оплаты российского газа рублями.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин уже получил предложения по плате российского газа в рублях. Об этом сообщают «Известия».

До этого Путин отдал поручение кабинету министров, Банку России и компании «Газпром» доложить о реализации изменений валюты платежа на рубли за поставки российского газа в недружественные страны. Также необходимо было предоставить отчеты по изменению валюты оплаты по поставками природного газа в страны ЕС до конца марта.

В результате поручение президента РФ было выполнено. По словам Пескова, схема совсем скоро будет предоставлена общественности. Также представитель Кремля заявил, что помощник президента РФ Максим Орешкин объяснил немецкой стороне условия оплаты российского газа в рублях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что список товаров, экспортируемых за рубли, может быть проработан и изменен, не исключил Дмитрий Песков.