Песков не исключил возможности расширения списка товаров, экспортируемых за рубли

Песков не исключил возможности расширения списка товаров, экспортируемых за рубли. Фото: kremlin.ru

Песков не исключил возможности расширения списка товаров, экспортируемых за рубли. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что список товаров, экспортируемых за рубли, может быть проработан и изменен.

Идея спикера Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, экспортируемых Россией за рубли, может быть принята во внимание, заключил Песков. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что такое предложение должно прорабатываться, учитывая существова6ние стран, проявляющих взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах. Также Дмитрий Песков не исключил возможности проработки списка товаров.

«Если на сей счет будет поручение главы государства, наверняка это обретет форму каких-то конкретных предложений», — заметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что за последние годы престиж доллара в мире пошатнулся, поэтому в сложившейся ситуации альтернативой является расширение использования национальных валют.