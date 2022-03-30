Песков не исключил возможности расширения списка товаров, экспортируемых за рубли

Песков не исключил возможности расширения списка товаров, экспортируемых за рубли
Песков не исключил возможности расширения списка товаров, экспортируемых за рубли. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что список товаров, экспортируемых за рубли, может быть проработан и изменен.

Идея спикера Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, экспортируемых Россией за рубли, может быть принята во внимание, заключил Песков. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что такое предложение должно прорабатываться, учитывая существова6ние стран, проявляющих взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах. Также Дмитрий Песков не исключил возможности проработки списка товаров.

«Если на сей счет будет поручение главы государства, наверняка это обретет форму каких-то конкретных предложений», — заметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что за последние годы престиж доллара в мире пошатнулся, поэтому в сложившейся ситуации альтернативой является расширение использования национальных валют.

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Песков не исключил возможности расширения списка товаров, экспортируемых за рубли
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