Смольный опубликовал адреса работы передвижных радаров на неделю

Передвижные комплексы фиксации превышения скорости будут работать во всех районах Петербурга. Фото: Администрация ЛО

Передвижные комплексы фиксации превышения скорости будут работать во всех районах Петербурга. Фото: Администрация ЛО

На неделе с 4 по 10 апреля в Петербурге будут ловить автомобилистов, превышающих скорость на аварийно-опасных участках.

Как сообщили в Смольном, передвижные комплексы фиксации превышения скорости будут работать во всех районах Петербурга. Их места дислокации определяет управление ГИБДД ГУ МВД по городу и области.

Все нарушения, зафиксированные комплексами фиксации, передаются в ЦАФАП. Инспекторы центра выносят постановления после рассмотрения полученные материалов.

С полным перечнем адресов работы передвижных радаров можно ознакомиться на сайте правительства Петербурга, сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГИБДД просит петербургских автомобилистов быть внимательными в метель.