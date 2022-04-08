Немецкие гранаты нашли рядом с очистными сооружениями в Шлиссельбурге

Гранаты вывезли на спецполигон в Ленобласти для уничтожения. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Гранаты вывезли на спецполигон в Ленобласти для уничтожения. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Шлиссельбурге взрывотехники ОМОН обезвредили гранаты времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ Росгвардии, в пятницу около 11 часов утра правоохранители получили информацию о найденных предметах, похожих на гранаты времен войны. Они были обнаружены рядом с очистными сооружениями на улице Чекалова.

Прибывшие специалисты группы разминирования обследовали предметы и установили, что это 10 немецких ручных наступательных гранат «М-24», которые также называются «Колотушки».

Гранаты вывезли на спецполигон в Ленобласти для уничтожения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГУ МВД показало арсенал, найденный в квартире подозреваемого.