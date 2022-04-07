Любитель оружия и денег дольщиков: ГУ МВД показало арсенал, найденный в квартире подозревамого

Подозреваемый в мошенничестве с деньгами дольщиков оказался страстным любителем оружия. Не у каждого найдется такая коллекция: шесть пистолетов, два револьвера, два пистолета-пулемета, три ружья и патроны. Именно такой арсенал обнаружили полицейские, пришедшие с обыском к 63-летнему подозреваемому в квартиру дома по улице Федосеенко в Петербурге в рамках ранее возбужденного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено в сентябре прошлого года.

По версии полицейских, в течение почти пяти лет руководители частной компании присваивали деньги дольщиков — всего на сумму почти 39 млн рублей — под предлогом строительства дома во Всеволожском районе.

Подозреваемый управлял административно-хозяйственной деятельностью этой частной компании.

Изъятый арсенал отправлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.