У пенсионера в Калининском районе обнаружили целый арсенал, в том числе пистолеты-пулеметы

В квартире найдено очень много оружия. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В квартире найдено очень много оружия. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге в рамках расследования уголовного дела по статье за мошенничество в квартире пенсионера в доме на улице Федосеннко в Калининском районе нашли арсенал.

Как стало известно Gazeta.SPb, нашли три ружья, два револьвера, шесть пистолетов, два пистолета-пулемета и множество патронов.

Пенсионера доставили в Главное слественное управление ГУ МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в январе в Петербурге оперативники задержали двоих мужчин за незаконное хранение оружия. В доме на Карачаевской улице у мужчины нашли затвор от винтовки «Мосина». А в другой квартире на улице Полярников у мужчины нашли пистолет револьверного типа «Наган» РН838.