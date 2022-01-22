В квартире Невского района полиция нашла «Наган»

В Петербурге оперативники задержали двоих мужчин за незаконное хранение оружия.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

20 января уголовный розыск провел в квартире дома №27 корпуса 2 по Карачаевской улице обыск. В жилище 37-летнего мужчины обнаружили и изъяли затвор от винтовки «Мосина». Часть огнестрельного оружия пригодна для использования.

В этот же день был проведен еще один осмотр по улице Полярников в доме №19. В квартире 40-летнему мужчины нашли пистолет револьверного типа «Наган» РН838.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». Подозреваемые под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия из Росгвардии в МВД.