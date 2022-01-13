Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия из Росгвардии в МВД

В МВД из Росгвардии необходимо вернуть контроль за оборотом оружия и патронов. Такое заявление сделал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, такие меры необходимы для пресечения происшествий со стрельбой в учебных заведениях.

Как сообщили «РИА Новости», сейчас ведомство выступило с подобными инициативами, и на данный момент, они проходят межведомственное обсуждение.

Напомним, 11 мая в казанской гимназии №175 Ильназ устроил взрыв в учреждении, а после открыл стрельбу. В итоге погибли девять человек, а 24 получили травмы. Адвокат полагал, что парень поступил так «не совсем добровольно».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге были оглашены результаты второй психолого-психиатрической экспертизы 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в Казани. Сотрудники психиатрической больницы признали его вменяемым.