Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия из Росгвардии в МВД

Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия из Росгвардии в МВД
Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием и патронами МВД. Фото: Администрация Президента

В МВД из Росгвардии необходимо вернуть контроль за оборотом оружия и патронов. Такое заявление сделал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, такие меры необходимы для пресечения происшествий со стрельбой в учебных заведениях.

Как сообщили «РИА Новости», сейчас ведомство выступило с подобными инициативами, и на данный момент, они проходят межведомственное обсуждение.

Напомним, 11 мая в казанской гимназии №175 Ильназ устроил взрыв в учреждении, а после открыл стрельбу. В итоге погибли девять человек, а 24 получили травмы. Адвокат полагал, что парень поступил так «не совсем добровольно».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге были оглашены результаты второй психолого-психиатрической экспертизы 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в Казани. Сотрудники психиатрической больницы признали его вменяемым.

Александр Бастрыкин оборот оружия росгвардия


 

Новости партнеров
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
"Последний богатырь: посланник тьмы" лидирует в кинопрокате в России, собрав 468 млн рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия из Росгвардии в МВД
Вакцина для подростков «Спутник М» будет доступна на следующей неделе
Иммунолог: одного чиха достаточно, чтобы заразить «омикроном» ...
Двое петербуржцев погибли при пожаре в одноэтажном доме в Зеленогорске
Частный дом полыхал полтора часа в Сестрорецке ночью
В Пулково ночью задержали один рейс
В посольстве РФ назвали причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского
Жириновский предсказал эвакуацию миллионов американцев в Сибирь