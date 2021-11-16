В Петербурге казанского стрелка признали вменяемым

В Петербурге казанского стрелка признали вменяемым
Ильназ Галявиев. Фото: скриншот YouTube

По вине 19-летнего парня погибли девять человек и пострадали 24.

В Санкт-Петербурге огласили результаты второй психолого-психиатрической экспертизы 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в Казани. Сотрудники психиатрической больницы признали его вменяемым. Это значит, что парень может быть привлечен к уголовное ответственности, так как понимал, на что идет. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на адвоката обвиняемого.

Инцидент произошел 11 мая в Казани в гимназии №175. По предварительным данным, Ильназ устроил взрыв в учреждении, а после открыл стрельбу. В итоге погибли девять человек, а 24 получили травмы.

Известно, что подозреваемый отказался от ранее нанятых для него адвокатов. Адвокат полагает, что парень поступил так «не совсем добровольно».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева этапировали в Петербург.

Ильназ Галявиев казанский стрелок новости СПб психиатрическая экспертиза


 

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