Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева этапировали в Петербург

Тогда погибли девять человек - семь школьников и два учителя. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Тогда погибли девять человек - семь школьников и два учителя. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, этапировали из столицы в Санкт-Петербург для проведения дополнительных экспертиз. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Мельников отметил, что в Москве стрелка уже нет. В Северную столицу его отправили на экспертизу. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани устроил в ней стрельбу весной. Тогда погибли девять человек — семь школьников и два учителя, более 2о человек пострадали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев был студентом колледжа «ТИСБИ», но его отчислили из-за академической задолженности. Молодой человек учился на 4 курсе, изучал программирование. Он перестал появляться на занятиях, не явился на защиту производственной практики и три госэкзамена, в результате чего был отчислен