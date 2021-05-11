«Казанского стрелка» отчислили из колледжа перед нападением на гимназию

Утроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев был студентом колледжа «ТИСБИ», но его отчислили из-за академической задолженности.

Молодой человек учился на 4 курсе, изучал программирование. Он перестал появляться на занятиях, не явился на защиту производственной практики и три госэкзамена, в результате чего был отчислен.

Как сообщил РБК со ссылкой на источник близкий к учреждению, в колледже охарактеризовали Галявиева как неконфликтного, тихого парня.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Позднее его задержали. Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко прибыли в Казань после стрельбы в местной школе.